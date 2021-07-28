Гимнаст Нагорный выиграл бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Токио, 28 июля. Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье на летней Олимпиаде в Токио.

Награда Никиты Нагорного стала 21-й в общей копилке команды России, которая выступает на Играх под названием ROC. Гимнаст стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье, набрав в общей сложности 88,031 балла за шесть упражнений. По результатам россиянина обошли Сяо Жотэн из Китая, завоевавший олимпийского серебро, и японец Даики Хасимото, получивший золотую медаль.

Еще один россиянин Артур Далалоян набрал 86,248 балла и оказался на шестой строчке в общей турнирной таблице. Оба российских гимнаста попали в финал личного многоборья на Олимпиаде 24 июля.