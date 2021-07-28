Авиаэксперт оценил шансы нового лоукостера от S7 Airlines бросить вызов «Победе»

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил ФАН, что новый лоукостер в России вряд ли будет серьезным конкурентом «Победе», по крайней мере на первое время.

Эксперт в эксклюзивном интервью прокомментировал намерение перевозчика S7 Airlines запустить низкобюджетную авиакомпанию, у которой пока нет даже названия.

«Начнем с того, что несмотря на использование любимого слова «лоукост», эта авиакомпания, как минимум на старте, не будет прямым конкурентом «Победы», — сказал Пантелеев. — У «Победы» значительная часть рейсов выполняется из московских аэропортов Внуково и Шереметьево, а также из Пулкова в Санкт-Петербурге. Плюс идут полеты, допустим, из Сочи и ряда других центров притяжения».

При этом, по словам собеседника ФАН, в S7 говорят, что ее лоукостер будет ориентироваться на полеты напрямую между российскими регионами.

«Поэтому ни на московском, ни на питерском рынке, ни на некоторых других просто невозможна прямая конкуренция с «Победой», — пояснил эксперт. — Возможна разве что косвенная. Потому что теоретически можно предположить, что кто-то летит с пересадкой в Москве, а кто-то — напрямую. В целом, прямой конкуренции не будет».

Если же пытаться спрогнозировать ценовую политику, то новый перевозчик от группы S7 ее, по понятным причинам, еще не сформировал, а также не обозначил маршрутную сеть. Поэтому говорить о тарифах сложно, признался Пантелеев.

Федеральное агентство новостей /

«Госпожа Филева (сооснователь и председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева. — Прим. ФАН), пока округло излагает позицию: компания будет максимально ориентирована на повышение эффективности, а себестоимость пассажиро-километров, по мнению авиакомпании, может быть сокращена на 40%», — отметил он.

Цель S7 — предложить клиентам базовый тариф на очень доступном уровне. Как следствие, это даст возможность обеспечить доступность перевозок по цене, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

«При этом на прямой вопрос сравнить цены с «Победой» госпожа Филева сначала сказала, что они вряд ли встретятся на каких-то линиях в ближайшее время. Но в целом, если где-то такое пересечение будет, то они, естественно, будут ориентироваться на то, чтобы летать не дороже «Победы», — подчеркнул собеседник ФАН.

На данный момент есть понимание, что, во-первых, бизнес-модель будет построена на традиционном подходе для лоукост-перевозчиков и ставка будет делаться на прямые полеты между регионами, сказал Пантелеев.

«И выбор аэропортов, в которых станут базироваться самолеты, будет связан с теми условиями, которые смогут предложить операторы этих аэропортов, — отметил он. — Во-вторых, будет, естественно, проводиться оценка наличия так называемого неудовлетворенного спроса, то есть сколько выставляется кресел на рейсах из того или иного города, минуя Москву, и каков потенциал этого города, с точки зрения увеличения пассажиропотока».

Исходя из этого и будет формироваться перспективная маршрутная сеть, а следом за этим их тарифная политика и так далее, пояснил собеседник ФАН.

s7.ru / АО «Авиакомпания „Сибирь“»

«Из того, что уже сейчас известно, это то, на каких воздушных судах компания будет летать, — на самолетах А320 в компоновке на 186 кресел, — сказал Пантелеев. — И есть понимание примерного графика: когда и какие самолеты могут войти в парк компании. Исходя из этого, можно уже будет делать оценки потенциального пассажиропотока».

Ранее в S7 объявили о запуске второго в нашей стране лоукостера, который при этом будет практически самостоятельным проектом. Названия его пока нет. Полеты начнутся только в июле 2022 года, а продажа билетов стартует с апреля. Авиарейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 Neo.

Сейчас в России есть лоукостер «Победа» — дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии».