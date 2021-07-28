Более 150 ученых призвали Евросоюз прекратить финансирование университетов Израиля

Брюссель, 28 июля. Группа из 160 ученых, представляющих 21 страну, призвала Европейскую комиссию использовать свои рычаги давления и запретить израильским университетам получать финансовые средства от программы Евросоюза (ЕС).

В письме, направленном в комиссию, академики приветствовали принципиальную позицию ЕС в отношении проекта Horizon Europe — программы поддержки и поощрения исследований, бюджет которой составляет около 112 млрд долларов. Ранее Еврокомиссия уже запретила выделение средств в рамках этой инициативы израильским организациям, расположенным на «оккупированной палестинской территории».

Однако команда ученых призвала орган пойти дальше и исключить из программы все высшие учебные заведения еврейского государства, которые она обвинила в «соучастии в военной оккупации израильского режима, колониализме поселенцев и апартеиде». По их словам, вовлеченность академических институтов в агрессивные действия Израиля по отношению к палестинцам широко и систематически документировалось.

«Учитывая формирующийся консенсус среди некоторых наиболее известных правозащитных организаций, суть проблемы выходит за рамки захваченной палестинской территории. Было бы важно распространить запрет европейских исследовательских фондов на израильские учреждения, причастные к нарушениям прав человека в отношении палестинцев, независимо от того, где они находятся».

The academics called on the body to exclude all Israeli academic institutions which it charged with "complicity in Israel's regime of military occupation, settler colonialism and apartheid" https://t.co/7iJX5MHmII — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 28, 2021

Все подписавшие письмо получают или ранее получали финансирование от ЕС для проведения исследований. Среди участников этой акции есть преподаватели таких заведений, как Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, Эдинбургский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет, Университет Париж X — Нантер и Вестминстерский университет.

Не первооткрыватели

Группа из 160 ученых присоединилась к множеству других учреждений, призывающих к бойкоту Израиля. Так, например, в мае 400 преподавателей, выпускников и студентов Нью-Йоркского университета подписали письмо, призывающее к отказу от сотрудничества со своим отделением в Тель-Авиве.

“More than 400 alumni, campus groups, faculty, staff and students signed an open letter denouncing Israeli policies, calling for free campus debate on Israel and Palestine, and pledging non-cooperation with NYU’s study away campus in Tel Aviv” — @nyunews https://t.co/Qyc2NFK8uf — Mohamad Bazzi (@BazziNYU) July 2, 2021

Кроме того, совсем недавно компания по производству мороженого Ben&Jerry's решила прекратить работу на занятых Израилем палестинских территориях. Этот шаг поддержали арабские правозащитники, однако руководство еврейского государства его резко осудило.

Ben & Jerry's is Benjamin Netanyahu's new enemy.



Cartoon by Carlos Latuff pic.twitter.com/FiScHdpQBp — Quds News Network (@QudsNen) July 24, 2021

В последние месяцы все чаще можно услышать призывы к бойкоту Израиля из-за нарушения прав арабского населения и расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

После майского конфликта между ЦАХАЛ и исламистской группировкой ХАМАС, в результате которого погибли по меньшей мере 257 палестинцев, сотни сотрудников таких компаний-гигантов, как Amazon, Google и Apple обратились к своему руководству. Они выступили в поддержку прав жителей сектора Газа и Западного берега, призвав корпорации разорвать связи с израильскими военными и разведывательными ведомствами.

Apple employees call for company to support Palestinians in internal letter https://t.co/hF3qp3fUjG pic.twitter.com/LkCKEA82gP — The Verge (@verge) May 20, 2021

В целом жители многих стран мира также выразили свое непринятие действий Израиля в отношении Палестины. В мае в ряде крупных городов прошли пропалестинские митинги: люди требовали введения санкций и наложения военного эмбарго на еврейское государство.