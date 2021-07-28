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Более 150 ученых призвали Евросоюз прекратить финансирование университетов Израиля

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:11
Весь мир
Более 150 ученых призвали Евросоюз прекратить финансирование университетов Израиля
Global Look Press  /  Peter Marshall / ZUMAPRESS.com

Брюссель, 28 июля. Группа из 160 ученых, представляющих 21 страну, призвала Европейскую комиссию использовать свои рычаги давления и запретить израильским университетам получать финансовые средства от программы Евросоюза (ЕС).

В письме, направленном в комиссию, академики приветствовали принципиальную позицию ЕС в отношении проекта Horizon Europe — программы поддержки и поощрения исследований, бюджет которой составляет около 112 млрд долларов. Ранее Еврокомиссия уже запретила выделение средств в рамках этой инициативы израильским организациям, расположенным на «оккупированной палестинской территории».

Однако команда ученых призвала орган пойти дальше и исключить из программы все высшие учебные заведения еврейского государства, которые она обвинила в «соучастии в военной оккупации израильского режима, колониализме поселенцев и апартеиде». По их словам, вовлеченность академических институтов в агрессивные действия Израиля по отношению к палестинцам широко и систематически документировалось.

«Учитывая формирующийся консенсус среди некоторых наиболее известных правозащитных организаций, суть проблемы выходит за рамки захваченной палестинской территории. Было бы важно распространить запрет европейских исследовательских фондов на израильские учреждения, причастные к нарушениям прав человека в отношении палестинцев, независимо от того, где они находятся».

Все подписавшие письмо получают или ранее получали финансирование от ЕС для проведения исследований. Среди участников этой акции есть преподаватели таких заведений, как Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, Эдинбургский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет, Университет Париж X — Нантер и Вестминстерский университет.

Не первооткрыватели

Группа из 160 ученых присоединилась к множеству других учреждений, призывающих к бойкоту Израиля. Так, например, в мае 400 преподавателей, выпускников и студентов Нью-Йоркского университета подписали письмо, призывающее к отказу от сотрудничества со своим отделением в Тель-Авиве.

Кроме того, совсем недавно компания по производству мороженого Ben&Jerry's решила прекратить работу на занятых Израилем палестинских территориях. Этот шаг поддержали арабские правозащитники, однако руководство еврейского государства его резко осудило.

В последние месяцы все чаще можно услышать призывы к бойкоту Израиля из-за нарушения прав арабского населения и расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

После майского конфликта между ЦАХАЛ и исламистской группировкой ХАМАС, в результате которого погибли по меньшей мере 257 палестинцев, сотни сотрудников таких компаний-гигантов, как Amazon, Google и Apple обратились к своему руководству. Они выступили в поддержку прав жителей сектора Газа и Западного берега, призвав корпорации разорвать связи с израильскими военными и разведывательными ведомствами.

В целом жители многих стран мира также выразили свое непринятие действий Израиля в отношении Палестины. В мае в ряде крупных городов прошли пропалестинские митинги: люди требовали введения санкций и наложения военного эмбарго на еврейское государство.

 

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