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Журналист Гордон предложил поставлять воду только украинским гражданам в Крыму
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Политика
Журналист Гордон предложил поставлять воду только украинским гражданам в Крыму
pixabay.com

Киев, 28 июля. Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что его страна должна поставлять воду в Крым только определенным людям. Об этом он заявил во время радиоэфира.

По мнению журналиста, власти Украины должны официально обратиться к Москве и объявить, чтобы Киев будет поставлять воду на территорию полуострова исключительно гуманитарными конвоями. При этом он предложил сделать жизненно важный ресурс доступным только для украинских граждан.

«Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — уточнил Дмитрий Гордон.

Крым стал частью России по результатам референдума, большинство участников которого поддержали воссоединение региона с РФ. Голосование состоялось в 2014 году. Оно проводилось в полном соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Гордон пожаловался на плачевное состояние украинских поездов. По его словам, в этой неприятной проблеме виновата коррупция внутри руководящего состава компании-перевозчика.

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украина россия крым
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