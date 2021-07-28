Мощный лесной пожар добрался до курортного города Анталья

Анталья, 28 июля. Турецкие спасатели пытаются справиться с сильным пожаром, который бушует в районе Антальи. Для ликвидации возгорания привлечены 15 вертолетов и более сотни спецмашин.

Власти констатировали, что пока не удается локализовать пламя. Ситуацию усугубляет сильный ветер. В районе Манагвата пришлось эвакуировать жителей трех кварталов.

Два очага возгорания находились в лесной зоне, порывы ветра привели к тому, что пламя пошло «стеной» к городу. Пользователи соцсетей опубликовали видео, где засняты бегущие люди в окутанном дымом городе.