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Мощный лесной пожар добрался до курортного города Анталья

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:05
Происшествия
Мощный лесной пожар добрался до курортного города Анталья
Федеральное агентство новостей

Анталья, 28 июля. Турецкие спасатели пытаются справиться с сильным пожаром, который бушует в районе Антальи. Для ликвидации возгорания привлечены 15 вертолетов и более сотни спецмашин.

Власти констатировали, что пока не удается локализовать пламя. Ситуацию усугубляет сильный ветер. В районе Манагвата пришлось эвакуировать жителей трех кварталов.

Два очага возгорания находились в лесной зоне, порывы ветра привели к тому, что пламя пошло «стеной» к городу. Пользователи соцсетей опубликовали видео, где засняты бегущие люди в окутанном дымом городе.

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турция пожар лес
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