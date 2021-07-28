Как онлайн-платформы Саудовской Аравии помогают диверсифицировать экономику

Эр-Рияд, 28 июля. Онлайн-платформы помогают небольшим креативным компаниям Саудовской Аравии передавать свои знания заинтересованным сторонам. Среди сервисов, активно привлекающих внимание жителей королевства, сейчас можно выделить Suplift и Upgrade.

Эти платформы начали появляться в социальных сетях несколько лет назад, для их использования взимается регистрационный взнос.

«Как я могу попросить специалистов, обладающих определенными навыками, поделиться ими с другими людьми, которые заинтересованы в обучении? Я начал замечать, что у местных жителей не было простого доступа к мероприятиям и семинарам или же сервисов для доступа к ним. Обычному человеку было чрезвычайно трудно заниматься любимым делом», — рассказал о создании платформы Suplift ее основатель Фади Яхья в интервью агентству Arab News.

Saudi online platforms bridge gap between creatives, inquisitive minds https://t.co/72ugPDASMd pic.twitter.com/cllVpWciP6 — Arab News (@arabnews) July 26, 2021

Яхья отметил, что при разработке своей идеи ему пришлось столкнуться с рядом сложностей, в первую очередь связанных с отсутствием опыта. Команда должна была разработать структуру, маркетинг, систему обслуживания клиентов, менеджмент, а также способы взаимодействия с правительством.

«Цель Suplift состоит в том, чтобы продвигать идею наличия хобби. Больше всего я горжусь тем, что мы помогаем многим людям зарабатывать деньги. Существует мнение, что ваши увлечения не могут помочь вам зарабатывать деньги. Я же считаю, что это необходимо для того, чтобы содействовать развитию саудовской экономики», — отметил основатель Suplift.

Suplift действует в 18 городах Саудовской Аравии и предлагает более 1000 возможностей для получения опыта, что помогло 10 000 людям зарабатывать деньги, просто продвигая свое хобби.

«Теперь, когда люди понимают, что они могут зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом, у нас будет больше художников, игроков в гольф, дайверов, лучников и многих других. Это заставляет меня гордиться нашей командой и собой», — сказал Яхья.

Where We Are Going Today: #Suplift, a virtual platform that is helping people in Saudi Arabia discover new hobbieshttps://t.co/xbVIEZjcAH pic.twitter.com/IWnt02W16i — Arab News (@arabnews) October 18, 2019

Исполнительный директор платформы Upgrade Мухаммад Муджахид также отметил, что целевая аудитория его сайта — это люди, стремящиеся освоить определенные навыки и попробовать что-то новое, а также бизнесмены, которые хотят наладить больше связей и расширять свои проекты.

«Когда наша команда начинала, мы сами проектировали семинары и искали коучей, ведь обучение и творческий подход — это две разные вещи. Поэтому теперь, когда наши инструкторы или апгрейдеры (от глагола upgrade «развивать». — Прим. ред.), как мы их называем, приходят к нам, мы предоставляем им рекомендации, чтобы они могли делиться своими знаниями», — отметил он.

Таким образом, онлайн-платформы Suplift и Upgrade помогли местным предпринимателям заниматься любимым делом и работать в творческой среде. Это, в конечном счете, будет способствовать реализации ключевых целей королевства в отношении частного сектора — поддержке диверсификации экономики Саудовской Аравии и построению нового будущего в рамках концепции Vision 2030.

Vision 2030

Преодоление зависимости от экспорта природных ресурсов и создание рабочих мест в частном секторе для молодых граждан страны, где две трети населения трудоустроены государством, является центральным элементом Vision 2030 — плана преобразования экономики королевства, отстаиваемого фактическим лидером страны, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Несколько месяцев назад он подвел итоги первой пятилетки реализации Vision 2030. По словам саудовского принца, программа достигла значительных успехов по всем основным направлениям.

Власти Саудовской Аравии отмечают, что королевству удалось добиться увеличения доходов, не связанных с продажей нефти. Эр-Рияд утверждает, что с 2016 года существенно вырос вклад малого бизнеса в формирование внутреннего валового продукта (ВВП).

В рамках Vision 2030 был запущен национальный бренд Saudi Made («Сделано в Саудовской Аравии»). Королевство презентовало новый товарный знак, который будут выдавать компаниям, чья продукция отвечает установленным властями стандартам качества. По задумке государства, бренд поможет сформулировать особую идентичность местного производителя, что жизненно необходимо для продвижения саудовской продукции по всему миру.

دهانات سيجما @SigmaPaintsME عالية الجودة تبدأ خط إنتاج مع تطبيق شعار صناعة سعودية على منتجاتها المتنوعة.



بكل فخر #صنع_في_السعودية pic.twitter.com/MC16hdZH2p — Saudi Made - صُنع في السعودية (@SaudiMade) July 16, 2021

Другой отраслью, над которой активно работает Эр-Рияд в рамках Vision 2030, является туризм. В 2017 году наследным принцем было объявлено о строительстве курортного района Неом. Согласно плану, он будет располагаться в провинции Табук — на территории общей площадью 26 500 км² на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, вдоль побережья Красного моря. Первый этап строительства кластера планируется завершить к 2025 году.

Концепция Vision 2030 также подразумевает плавный переход к «зеленой энергетике» и заботе об экологии. В частности, в текущем году Саудовская Аравия объявила о проекте Saudi Green, в соответствии с которым к 2030 году 50% энергии для внутреннего потребления будет добываться из возобновляемых источников. Кроме того, планируется посадить около 10 млрд деревьев для снижения количества углекислого газа в атмосфере, борьбы с опустыниванием территории и предотвращения эрозии плодородных почв.