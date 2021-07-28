Глава РЖД проигнорировал попытавшуюся сорвать его выступление перед Путиным осу

Москва, 28 июля. Момент с кружащей вокруг главы РЖД Олега Белозерова во время выступления перед президентом РФ Владимиром Путиным осой попал на видео.

Глава ОАО «РЖД» доложил Владимиру Путину о ситуации с отправкой пассажиров на Дальний Восток и в обратно. Движение в этом направлении затруднено из-за обрушения железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга. Во время выступления Белозерова прямо возле его лица кружила оса. Однако глава РЖД предпочел на нее не отвлекаться. Он проигнорировал насекомое и продолжил свою речь.

В эту среду глава российского государства в режиме онлайн дал старт движению второму Байкальскому тоннелю. Он соединил Иркутскую область и Бурятию. Тоннель располагается на глубине 300 метров.