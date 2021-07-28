Киевлянин рассказал, как за семь постмайданных лет изменилась Украина и похорошел Крым

Известный блогер Максим Шихалиев, который переехал жить из Киева в Севастополь, рассказал на своем YouTube-канале, как изменилась жизнь в Крыму и на Украине за семь постмайданных лет.

Он обратил внимание, что цены на недвижимость в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией резко возросли, несмотря на то что украинские пропагандисты постоянно утверждали, что город якобы будет военной базой и его вообще закроют, передает ФАН.

«Очень много денег было вложено в различную гражданскую инфраструктуру. Я говорю именно о Севастополе, потому что это город федерального значения. Изменения просто разительны, вот за семь лет можно оценить, сравнить Киев и Севастополь. Да, в Киеве тоже строится немало, но с точки зрения коммуникативных различных проектов, те же больницы, фельдшерские пункты, ну просто несравнимо. Я уже не говорю о том, что медицина бесплатная. Понятно, что специалистов не хватает, есть определенные косяки, но с Украиной сравнивать не получается. Если раньше Севастополь был провинцией в украинские времена, где зарплаты были минимальные, то сейчас, конечно, Севастополь вряд ли так назовешь, потому что все очень быстро строится, подтягивается инфраструктура», — сказал он.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Несмотря на санкции, продолжил Шихалиев, и отсутствие каких-то материковых торговых сетей, банков, динамика развития города неплохая, происходит очень большой рост. Хотя киевские пропагандисты Портников и Гордон обещали украинцам в своих прогнозах, что Севастополь резко уменьшится и все из него начнут бежать, а останутся якобы только военные.

«Как сейчас уже видится, получается наоборот: население увеличивается, и не просто увеличивается, а темпы в Крыму и Севастополе одни из самых высоких по увеличению населения в России. В том числе за счет не только россиян, а тех же приезжих из Украины, Киева, из заграницы: Швейцарии, Германии, Австрии и даже США. Кто бы мне сказал в том же 2013 году, что будут такие изменения, я бы, честно говоря, не поверил. Даже тот же Крымский мост, о котором разговоры шли еще при Украине, — а сейчас он реально построен», — добавил блогер.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

По его словам, самый главный фактор экономического роста в Крыму — это приток нового населения и бурное развитие различных сфер, которые раньше вообще не развивались и были в зачаточном состоянии. Это видео получило большой отклик среди пользователей Сети, многие комментаторы отметили, что согласны с каждым словом Шихалиева. При этом люди обратили внимание, что хотя Киев и является столицей, но даже с учетом этого он скоро будет уступать Севастополю по всем показателям.

Также многие украинцы в комментариях под видео с сожалением отметили, что за семь лет на Украине сильно снизился уровень жизни, но при этом так называемое «патриотическое» общество уверено, что в этом виновата Россия. Однако, по их же словам, адекватные люди уже давно сделали для себя выводы в этом вопросе и ищут пути, как покинуть Украину, пока не поздно.

Ранее украинец рассказал, как подружился с русской семьей на отдыхе в Турции. При этом даже представители турецкой туристической отрасли отметили улучшения в отношениях между российскими и украинскими отдыхающими.