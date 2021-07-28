Депутат Железняк назвал безответственным заявление Байдена о кибератаках

Москва, 28 июля. Заявление президента США Джо Байдена о возможном военном конфликте из-за кибератак звучит агрессивно и безответственно, заявил депутат Госдумы России Сергей Железняк.

Американский лидер ранее заявил, что в современном мире существует угроза возникновения вооруженного конфликта из-за кибератак, которые якобы совершаются Россией.

«Заявление президента США о возможности конфликта с применением оружия, который якобы могут спровоцировать кибератаки, звучит крайне агрессивно и безответственно», — заявил Железняк.

По словам парламентария, Вашингтон намерен объявить войну тем странам, которые, по версии Белого дома, причастны к совершению цифровых атак. Однако все выпады в адрес России по этому вопросу безосновательны, поскольку США так и не смогли предоставить каких-либо доказательств причастности Москвы к таким инцидентам.

«Россия, так же как США и другие страны, постоянно подвергается кибератакам злоумышленников, с которыми необходимо бороться сообща, а не сеять недоверие и создавать напряженность, как любят делать вашингтонские деятели», — заключил депутат.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее заявил, что Россия должна расценивать кибератаки как применение силы против страны. По его словам, вопросы информационной безопасности сегодня стоят особенно остро.