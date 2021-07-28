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Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:52
Политика
Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией
pixabay.com

Киев, 28 июля. Украина направит Литве колючую проволоку для возведения стены на границе с Белоруссией. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулебы выступал на заседании кабинета министров. В ходе мероприятия он заявил, что на границе Литвы и Белоруссии образовалась критическая ситуация, которая связана с мигрантами. По этой причине Вильнюс обратился к Киеву за помощью.

Ранее Эстония выделила Литве материал для возведения стены. Таллин направил 100 километров специальной проволоки.

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украина белоруссия литва
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