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Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:57
Спорт
Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов
Федеральное агентство новостей  / 

Тула, 28 июля. Старт футбольного сезона в Туле пройдет с ограничениями для зрителей. Местный «Арсенал» в пятницу впервые должен предстать перед своими болельщиками в новом чемпионате. Соперником в поединке второго тура Российской премьер-лиги станет казанский «Рубин». Но увидеть игру с трибун стадиона смогут далеко не все желающие.

Как и на многих матчах РПЛ, в Туле вынуждены ограничить посещаемость. Продажа билетов в кассах не ведется.

«На матче между «Арсеналом» и «Рубином» сможет присутствовать до 1000 зрителей. Право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов», — информирует пресс-служба ПФК «Арсенал».

Ряду клубов Российской премьер-лиги приходилось проводить свои домашние матчи при абсолютно пустых трибунах. Полностью доступ был закрыт зрителям в Ростове-на-Дону, а также на московской «РЖД-Арене», где принимает соперников «Локомотив».

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Тульской области поздравил пловца Ивана Гирева с серебром Олимпийских игр в Токио. Спортсмен стал первым представителем региона с 2012-го года, завоевавшим медаль Олимпиады.

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футбол тульская область тула арсенал тула российская премьер-лига
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