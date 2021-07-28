Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой

Москва, 28 июля. Журнал Forbes рассекретил суммы доходов сразу нескольких российских звезд. Например, издание выяснило, сколько заработали за год певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак.

Обе бывшие ведущие «Дома-2» попали в топ-10 самых успешных звезд России по версии Forbes. Журнал назвал суммы заработка Собчак и Бузовой с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.

По данным издания, за этот период исполнительница хита «Мало половин» заработала 3,3 миллиона долларов (около 243 миллионов рублей). Бузова получала доход от участия в российских и белорусских телепроектах, а также от рекламы в Instagram. Кроме того, певице приносят деньги съемки в фильмах и стриминговые сервисы, на которых можно послушать ее треки.

Ксения Собчак оказалась успешнее Бузовой в финансовом плане. За год «блондинка в шоколаде» получила свыше 4,7 миллиона долларов (345 миллионов рублей). Больше всего денег журналистка заработала благодаря соцсетям, например, рекламе в Instagram и на YouTube. Светской львице также платят как ведущей шоу «Док-ток», которое выходит на Первом канале.

Рэпер Моргенштерн, которого оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипах, заработал за год больше Собчак и Бузовой. Он занял второе место в рейтинге Forbes и не смог обогнать лишь экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, расположившегося на первой строчке.