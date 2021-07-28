Политолог Бортник объяснил, почему Байдена не будет на «Крымской платформе»

Киев, 28 июля. Американскую сторону на «Крымской платформе» представит министр транспорта США Питер Буттиджич. Лидер Соединенных Штатов Джо Байден не примет участие в саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на саммит по Крыму глав прибалтийских государств, Польши, Турции и США. Однако в Америке заявили, что первые лица не будут присутствовать на встрече.

По мнению политолога Руслана Бортника, жест американского руководства можно расшифровать как «не едьте в Киев». Участие Байдена в саммите будет означать отказ от договоренностей, заключенных на саммите в Женеве.

Буттиджич назначен представителем американской стороны на «Крымской платформе» для галочки. Его присутствие не имеет особого смысла. Ведь министр не входит в политическое руководство Соединенных Штатов. Он будет играть номинальную роль члена правительства, пояснил украинский политолог.

Ранее представитель Совфеда России Сергей Цеков указал на пренебрежительное отношение США к «Крымской платформе». Надежда на участие Байдена в саммите является наивностью, сказал сенатор. Кроме того, американская сторона давно утратила интерес к полуострову. Вопрос его принадлежности для Вашингтона не является актуальным.