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Политолог Бортник объяснил, почему Байдена не будет на «Крымской платформе»
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему Байдена не будет на «Крымской платформе»
flickr.com  /  Gage Skidmore

Киев, 28 июля. Американскую сторону на «Крымской платформе» представит министр транспорта США Питер Буттиджич. Лидер Соединенных Штатов Джо Байден не примет участие в саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на саммит по Крыму глав прибалтийских государств, Польши, Турции и США. Однако в Америке заявили, что первые лица не будут присутствовать на встрече.

По мнению политолога Руслана Бортника, жест американского руководства можно расшифровать как «не едьте в Киев». Участие Байдена в саммите будет означать отказ от договоренностей, заключенных на саммите в Женеве.

Буттиджич назначен представителем американской стороны на «Крымской платформе» для галочки. Его присутствие не имеет особого смысла. Ведь министр не входит в политическое руководство Соединенных Штатов. Он будет играть номинальную роль члена правительства, пояснил украинский политолог.

Ранее представитель Совфеда России Сергей Цеков указал на пренебрежительное отношение США к «Крымской платформе». Надежда на участие Байдена в саммите является наивностью, сказал сенатор. Кроме того, американская сторона давно утратила интерес к полуострову. Вопрос его принадлежности для Вашингтона не является актуальным.

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