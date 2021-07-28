Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 16:05
16:02
Общество
Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга
16:02
Происшествия
Мощный лесной пожар добрался до курортного города Анталья
15:56
Спорт
Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов
15:56
Весь мир
Белград не отречется от Косово ради вступления в ЕС — депутат парламента Сербии
15:53
Общество
Глава РЖД проигнорировал попытавшуюся сорвать его выступление перед Путиным осу
15:52
Происшествия
Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
15:51
Политика
Депутат Железняк назвал безответственным заявление Байдена о кибератаках
15:49
Политика
Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией
15:47
Общество
Нелегальные таксисты перекрыли дорогу к аэропорту Симферополя
15:47
Происшествия
Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
Все новости

Коротченко назвал причины активизации российской авиации в Арктике
Армия
Коротченко назвал причины активизации российской авиации в Арктике
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июля. Активизация российских авиации в районе Аляски связана с совершенствованием боевой подготовки ВКС РФ. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее заместитель главы штаба ВВС США Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году американские истребители перехватили в районе Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны.

Коротченко отметил, что увеличившаяся частота полетов Ту-160 и Ту-95МС в воздушном пространстве Арктики связана с совершенствованием боевой подготовки ВКС РФ, передает РИА Новости.

«Это отработка боевых задач в тех районах, которые интересны для ВКС РФ. Страны НАТО всегда реагируют, если маршруты российской стратегической авиации пролегают неподалеку от их воздушных границ», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что полеты российской авиации осуществляются с соблюдением международных правил. Самолеты ВКС РФ не нарушают границ иностранных государств, однако их полеты проходят вблизи воздушного пространства США, поэтому Пентагон поднимает на перехват свои истребители с аэродромов на Аляске.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия и КНР «должны ограничить свои ядерные потенциалы» для уменьшения риска войны. По ее словам, Вашингтон намерен уделять больше внимания освещению вопросов, касающихся контроля над вооружениями и стратегической стабильности, передает Infox.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Коротченко назвал причины активизации российской авиации в Арктике
россия сша вкс рф коротченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru