Коротченко назвал причины активизации российской авиации в Арктике

Москва, 28 июля. Активизация российских авиации в районе Аляски связана с совершенствованием боевой подготовки ВКС РФ. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее заместитель главы штаба ВВС США Клинтон Хайноут заявил, что в 2020 году американские истребители перехватили в районе Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны.

Коротченко отметил, что увеличившаяся частота полетов Ту-160 и Ту-95МС в воздушном пространстве Арктики связана с совершенствованием боевой подготовки ВКС РФ, передает РИА Новости.

«Это отработка боевых задач в тех районах, которые интересны для ВКС РФ. Страны НАТО всегда реагируют, если маршруты российской стратегической авиации пролегают неподалеку от их воздушных границ», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что полеты российской авиации осуществляются с соблюдением международных правил. Самолеты ВКС РФ не нарушают границ иностранных государств, однако их полеты проходят вблизи воздушного пространства США, поэтому Пентагон поднимает на перехват свои истребители с аэродромов на Аляске.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия и КНР «должны ограничить свои ядерные потенциалы» для уменьшения риска войны. По ее словам, Вашингтон намерен уделять больше внимания освещению вопросов, касающихся контроля над вооружениями и стратегической стабильности, передает Infox.ru.