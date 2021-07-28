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Международное сообщество призвало ливийцев утвердить госбюджет
Весь мир
Международное сообщество призвало ливийцев утвердить госбюджет
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 28 июля. Экономическая рабочая группа Международного комитета по последующей деятельности (IFCL) призвала Палату представителей и переходное Правительство национального единства (ПНЕ) к компромиссу относительно государственного бюджета.

Сопредседатели структуры встретились с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой, депутатами парламента и представителями Центрального банка. Стороны обсудили бюджетный кризис и варианты удовлетворения насущных потребностей страны.

Координатор миссии ООН по поддержке в Ливии Разидон Зининга и послы Евросоюза, США и Египта подтвердили готовность оказать необходимую поддержку для политического процесса в североафриканском государстве. Они призвали руководство работать над «поиском реалистичных компромиссных решений и закладкой основ для мер, которые помогут продвинуться вперед».

«Прогресс в принятии бюджета может стать важным шагом к политическому урегулированию и консенсусу, которые крайне необходимы на данном этапе», — говорится в заявлении Миссии ООН.

Закон о госбюджете на 2021 год переходное ПНЕ впервые внесло на рассмотрение парламента в середине апреля. Депутаты подвергли его критике из-за размера. Они потребовали уменьшить сумму со 100 млрд ливийских динаров (более 22 млрд долларов) до 78. На протяжении трех месяцев профильный комитет вносил поправки.

Палата представителей провела несколько встреч по обсуждению документа. Однако бюджет до сих пор не одобрен. Накануне пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек объявил, что следующее заседание состоится в понедельник, 2 августа. Депутаты в очередной раз соберутся, чтобы проголосовать по законопроекту.

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ливия
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