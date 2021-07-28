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Власти Боливии провели крупную операцию против наркоторговцев
Весь мир
Власти Боливии провели крупную операцию против наркоторговцев
Prt Scr twitter.com  /  @EDelCastilloDC

Ла-Пас, 28 июля. 67 человек задержаны в боливийском департаменте Бени в результате операций по борьбе с наркоторговлей под общим названием «Разрушить границы». Об этом сообщил министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо.

В результате операций члены Мобильной группы сельского патрулирования (UMOPAR) города Тринидад в Бени нанесли ущерб наркоторговле на 4 млн долларов.

Среди 67 задержанных были, кроме боливийцев, перуанцы и чилийцы. Они переданы в руки прокуратуры.

Первая операция «Хамелеон» осуществлена в провинции Мохос, в национальном парке Исиборо Секуре с 19 по 20 июля. Агенты полиции обнаружили тайную взлетно-посадочную полосу с маленьким самолетом и катера для перевозки людей. Также обнаружено 360 пакетов с 390,5 кг кокаина. Стоимость находок оценивается в 2,1 млн долларов.

«Заметив вертолеты, люди, находящиеся внизу, начал стрелять и пустились в бега. Позже, когда вертушка приземлилась, они вновь открыли огонь, пытаясь скрыться в лесу. Были найдены синие сумки с кокаином внутри, 60 литров топлива и автомат», — сообщил глава МВД.

Во время второй операции «Кандиру», которая проходила с 15 по 23 июля в лесном заповеднике Мадиди, удалось конфисковать еще один самолет с восьмью сумками джута, 280 пакетов с 298,8 кг гидрохлорида кокаина, а также оружие: винтовки, взрывные устройства и др. Результат операции по противодействию незаконному обороту наркотиков оценивается в 1,7 млн долларов.

«Если говорить только об этих двух операциях в департаменте Бени, нам удалось нанести ущерб наркоторговле в 5 млн долларов. Подчеркиваю, что мы не потерпим присутствие таких запрещенных веществ в нашей стране. Они приносят вред обществу и ставят под угрозу спокойствие всех боливийцев», — отметил Кастильо.

В целом властями были проведены 195 мелких операций в городах Болпебра и Пандо и до озера Титикака в Ла-Пасе, где один офицер полиции получил пулевое ранение.

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