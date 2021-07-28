Ливийские партии призвали не откладывать избирательный процесс

Триполи, 28 июля. Тринадцать политических партий и блоков обратились к председателю Палаты представителей Агиле Салеху и главе Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) Имаду ас-Саиху с требованием не переносить парламентские и президентские выборы. Об этом со ссылкой на совместное заявление сообщило издание Al Marsad.

Политики надеются на урегулирование разногласий по поводу конституционной основы. Они указали, что седьмая поправка к Конституционной декларации может стать законодательной базой для плебисцита.

«Национальный консенсус в отношении принятия идеи прямого избрания народом главы государства — это то, что невозможно проигнорировать. Это необходимо сделать на основе Постановления парламента № 5 от 2014 года», — говорится в заявлении.

Партии предложили парламентариям не изобретать новые, а взять принятые ранее документы. Обсуждение конституционной основы занимает слишком много времени и грозит сорвать процесс. Поэтому они предложили провести голосование 24 декабря в соответствии с законом о выборах во Всеобщий национальный конгресс.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис / Владимир Малянов

В заявлении подчеркнуто, что избирательный процесс является неотложной необходимостью для выхода из нынешнего кризиса. Демократическая практика требует реальных политических партий, которые создадут парламентские блоки, а не «хрупких образований, не имеющих представительств на всей территории страны».

В эти дни в Риме проходят встречи ливийских парламентариев для обсуждения законодательной основы запланированного на 24 декабря плебисцита. На них присутствуют сотрудники миссии ООН. Пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек сообщил, что переговоры продлятся до 29 июля.

Мероприятие организовано после провала заседаний Форума политического диалога в Женеве. Тогда участники не смогли прийти к консенсусу во многом из-за действий представителей организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), которые выдвинули предложения, не гарантирующие своевременное проведение выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.