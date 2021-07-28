Политолог объяснил, почему Россия не смогла бойкотировать Олимпиаду в Токио

У России и Японии существует перспектива на улучшение отношений. Если бы Олимпиада проходила в США, то российские спортсмены на нее бы не поехали. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Несмотря на успешное выступление российских атлетов на Олимпиаде-2020, до сих пор в нашей стране продолжаются споры, нужно ли было сборной России ехать на Игры в нейтральном статусе — без собственных флага, гимна и названия.

Политолог Антон Бредихин считает этот вопрос двояким, так как с Японией у России, несмотря на некоторые разногласия, отношения достаточно неплохие. По мнению Бредихина, если бы Олимпийских игры проходили в США, то наша страна их бы бойкотировала.

«Вопрос — в различных внешнеполитических подходах. Олимпиада-2020 за всю историю стала самой специфической, а также показала свою политизированность. Если бы, например, она проходила в США или странах Европы, то российские спортсмены ни за что бы туда не поехали. В России бы, наоборот, запретили спортсменам покидать территорию страны на время проведения Игр, так как Запад душит РФ санкциями и делает все, чтобы у нас стало, по их мнению, хуже», — объяснил он.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Эксперт пояснил, что политическая ситуация у России с Японией иная: несмотря на «наличие территориальных претензий и попытку заострения конфликта», перспективы на улучшение сотрудничества двух стран сохраняются.

«Об этом говорил и наш лидер Владимир Путин, подчеркивая необходимость дальнейшего взаимодействия, в том числе в вопросе Курильских островов», — сказал эксперт.

Бредихин также отметил, что России необходимо выстраивать хорошие отношения именно с Востоком: и спортсмены наши будут принимать участие в турнирах, проводимых на восточной территории.

«В 2018 году Олимпийские игры проходили в Южной Корее. Сборная России также выступала под нейтральным статусом, как и сейчас в Японии. Это говорит о восточном векторе российской политики, о желании выстроить систему коммуникаций как с Китаем, так с Южной Кореей и Японией. Участие в Олимпийских играх в Токио говорит о том, что РФ, несмотря на попытки Запада вычеркнуть нашу страну из спорта, будет делать так, чтобы с восточными партнерами были хорошие отношения», — заключил политолог.

vk.com / Антон Викторович Бредихин

Ранее Госдума попросила оргкомитет наказать чилийского журналиста за неудобные вопросы российскому теннисисту Даниилу Медведеву на Олимпийских играх в Токио. Российский спортсмен пришел на послематчевую пресс-конференцию, где получил вопрос от журналиста из Чили по поводу того, что «русские спортсмены — обманщики». Медведев в свою очередь попросил службу безопасности вывести представителя СМИ из зала.