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Буланова и Петров стали кандидатами на выборах в Госдуму от партии «Родина»
Политика
Буланова и Петров стали кандидатами на выборах в Госдуму от партии «Родина»
instagram.com  /  @buslya

Москва, 28 июля. Российская певица Татьяна Буланова зарегистрировалась в качестве кандидата на выборы в Госдуму в федеральном списке партии «Родина».

Регистрацию также прошел российский политик и общественный деятель Андрей Петров. Они уже получили соответствующие удостоверения кандидатов.

Сама Буланова ранее заявила, что всю жизнь путешествует по России и знает, в чем нуждаются граждане. Андрей Петров сообщил, что от партии «Родина» в этом году будут баллотироваться представители разных групп населения.

Как стало известно, ЦИК России уже зарегистрировал список кандидатов «Родины» на выборы в Госдуму. В первую тройку вошли Татьяна Буланова, Герой России Андрей Богатов и глава регионального отделения партии в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

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