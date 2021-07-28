Буланова и Петров стали кандидатами на выборах в Госдуму от партии «Родина»

Москва, 28 июля. Российская певица Татьяна Буланова зарегистрировалась в качестве кандидата на выборы в Госдуму в федеральном списке партии «Родина».

Регистрацию также прошел российский политик и общественный деятель Андрей Петров. Они уже получили соответствующие удостоверения кандидатов.

Сама Буланова ранее заявила, что всю жизнь путешествует по России и знает, в чем нуждаются граждане. Андрей Петров сообщил, что от партии «Родина» в этом году будут баллотироваться представители разных групп населения.

Как стало известно, ЦИК России уже зарегистрировал список кандидатов «Родины» на выборы в Госдуму. В первую тройку вошли Татьяна Буланова, Герой России Андрей Богатов и глава регионального отделения партии в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.