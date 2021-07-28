Путин поручил пересмотреть планы по капремонту российских школ

Москва, 28 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с планами Минпросвещения по капремонту школ и поручил их пересмотреть.

Владимир Путин обратил внимание главы ведомства Сергея Кравцова на обозначенные сроки, выделенные на проведение работ, и количество школ, нуждающихся в ремонте.

Для выполнения программы по ремонту общеобразовательных учреждений в намеченные сроки, до 2026 года, следует в год обновлять не 700 школ, а по 1400-1500 объектов, заключил глава государства.

«Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно», — заявил президень России.

Владимир Путин также в режиме онлайн дал старт запуску движения по второму Байкальскому тоннелю. Объект соединяет Иркутскую область и Бурятию.