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Володин предложил представителям Европы понаблюдать за выборами в России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:48
Политика
Володин предложил представителям Европы понаблюдать за выборами в России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в различные европейские структуры приглашения принять участие в процессе наблюдения за выборами в России.

Предложения разосланы представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также письма направлены в национальные парламенты, говорится в заявлении на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Ранее ряд партий подписали соглашение по обеспечению эпидемиологической безопасности во время проведения выборов в Госдуму. В их число вошли «Единая Россия», «Родина», ЛДПР и другие.

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