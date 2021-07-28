Володин предложил представителям Европы понаблюдать за выборами в России

Москва, 28 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в различные европейские структуры приглашения принять участие в процессе наблюдения за выборами в России.

Предложения разосланы представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также письма направлены в национальные парламенты, говорится в заявлении на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Ранее ряд партий подписали соглашение по обеспечению эпидемиологической безопасности во время проведения выборов в Госдуму. В их число вошли «Единая Россия», «Родина», ЛДПР и другие.