Бандитская романтика привела к жестокому избиению подростка под Выборгом

В поселке Рощино Ленобласти разбираются в деталях нападения на несовершеннолетнего парня. Нападавших было двое — били цинично, руками и ногами. Да так, что оппонента на скорой госпитализировали в местную больницу в почти бессознательном состоянии. Врачи диагностировали серьезные травмы, в том числе и разрыв селезенки.

По данным источника ФАН, потасовка произошла у местного супермаркета вечером 26 июля, где в Рощино периодически кучкуется местная молодежь. В следственном комитете взглянули на заключение врачей и почти сразу возбудили дело по части 3 статьи 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. В управлении СК по региону сообщили подробности по делу:

«По данным следствия, 26 июля 2021 года подозреваемые, находясь у магазина, расположенного на улице Советской в городе Выборг, нанесли кулаками и ногами удары в область живота и груди несовершеннолетнему, причинив ему повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью».

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Рощино — это поселок в Выборгском районе области, и там своя атмосфера. Как оказалось, не только курортная. Местная молодежь то и дело развлекается блатной романтикой, аббревиатуры АУЕ1 (движение признано экстремистским в России и запрещено) и ОПГ можно нередко встретить в местных тематических пабликах.

Там же множество фотографий с оружием, в балаклавах. Есть даже видео, где рядом с ребенком взрывают гранату. Остается только догадываться, где все эти «игрушки» приобретает местная молодежь.

Некоторых из своих одноклассников там именуют «ОПГРощинской СОШ». Вряд ли об этом знают в школе, но, кстати, на такие случаи у них есть свой замдиректора по безопасности.

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Что же касается драки у местного магазина 26 июля, то «стрелки» у местных тоже в порядке вещей. «Раз на раз» выходят и парни, и девчонки, таская друг дружку за волосы. Правда, до этого в больницу на реанимации пока никто не ездил.

Парадокс еще и в том, что самому пострадавшему на момент нападения — 17, он несовершеннолетний. Свой 18-й день рождения он отметит в больнице. По нашим данным, нападавшим по 18 и 20 лет — они родные братья. Что обоих заставило вдвоем так мордовать младшего товарища, выясняет следствие. Однако, по предварительной информации, ранее все трое были знакомы друг с другом.

Недавно стало известно, что правоохранители планируют просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста обоим фигурантам криминальной истории. Это значит, что на время расследования нападавшие могут отправиться в СИЗО.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в управлении СК РФ по Ленобласти.

Ранее житель Кирова был задержан за избиение приятельницы на глазах у ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.