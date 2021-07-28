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Губернаторы двух штатов США выступили против приказа Байдена надеть маски

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:29
Весь мир
Губернаторы двух штатов США выступили против приказа Байдена надеть маски
Billy Graham Evangelistic Association  / 

Остин, 28 июля. Губернаторы двух штатов — Техаса и Флориды Грэгг Эббот и Рон Десантис раскритиковали решение администрации Байдена носить маски в помещениях. Республиканцы считают, что процесс должен быть добровольным.

Губернатор Техаса написал на своей странице в Twitter, что «настало время личной ответственности» и каждый американец сам должен решать, носить ему маску или нет.

«В мае я подписал распоряжение, запрещающее правительственным учреждениям выдавать маски. Каждый техасец имеет право выбирать, будет ли он или его дети носить средства защиты», — отметил Эббот.

Губернатор Флориды в свою очередь выступил против обязательного ношения масок в школах, потому что, по его словам, «дети будут страдать».

«Мы считаем, что это не нужно навязывать. Это не должно быть санкционировано. Наше законодательное собрание серьезно к этому относится и проведет специальную сессию, чтобы иметь возможность обеспечить защиту для родителей и детей, которые просто хотят свободно дышать и не хотят страдать под этими масками в течение учебного года», — заявил он.

Их также поддержал бизнесмен и представитель республиканской партии Кевин Маккарти.

«Возвращение масок — это не решение, основанное на науке, а решение, вызванное либеральными правительственными чиновниками, которые хотят продолжать жить в состоянии постоянной пандемии», — написал он.

Возвращение масок

Эти заявления были сделаны на фоне того, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал всем носить маски в общественных местах и помещениях, даже вакцинированным людям. Решение поддержал американский президент Джозеф Байден.

«В районах со значительной и высокой передачей инфекции CDC рекомендует полностью вакцинированным людям носить маски в общественных местах, закрытых помещениях, чтобы помочь предотвратить распространение дельта-варианта и защитить других», — сказала директор CDC Рошель Валенски.

Центр по контролю и профилактике заболеваний также рекомендовал всем учащимся начальных классов носить маски в помещении, «включая учителей, персонал и посетителей, независимо от статуса вакцинации».

В отдельных штатах США наблюдается всплеск заболеваний дельта-штаммом коронавируса. Согласно анализу Университета Джона Хопкинса, среднее число новых ежедневных случаев заражения COVID-19 составляет более 57 тыс. человек, что на 65% больше, чем за предыдущую неделю. Совсем недавно, 5 июля, в среднем за семь дней в стране число новых ежедневных инфекций было чуть ниже 12 тыс.

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сша флорида техас маски
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