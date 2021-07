Губернаторы двух штатов США выступили против приказа Байдена надеть маски

Остин, 28 июля. Губернаторы двух штатов — Техаса и Флориды Грэгг Эббот и Рон Десантис раскритиковали решение администрации Байдена носить маски в помещениях. Республиканцы считают, что процесс должен быть добровольным.

Губернатор Техаса написал на своей странице в Twitter, что «настало время личной ответственности» и каждый американец сам должен решать, носить ему маску или нет.

The time for government mask mandates is over—now is the time for personal responsibility.



In May, I signed an executive order prohibiting mask mandates by gov't entities.



Every Texan has the right to choose whether they will wear a mask or have their children wear masks.