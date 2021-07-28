Жители Самары с августа смогут решить все коммунальные вопросы в одном месте

Самара, 28 июля. Административное заведение нового формата на днях заработает в областном центре. Это будет Региональный центр обслуживания потребителей. Его открытие намечено на 2 августа.

«Региональный центр обслуживания потребителей помогает удобно решить широкий круг вопросов без необходимости перемещения между офисами различных ресурсоснабжающих компаний», — поясняется на сайте РЦОП.

В частности, самарцы смогут приехать сюда с вопросами, касающимися подключения к электрическим сетям, газификации объектов, выверки платежных документов и др.

РЦОП разместится в здании торгового дома «Захар». Проезд наземным общественным транспортом до остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи».

Ранее ФАН сообщал о скором открытии новой станции обеззараживания сточных вод в Самаре. В ней будет использоваться ультрафиолет.