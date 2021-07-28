Путин предложил перенести начало выплат на школьников

Москва, 28 июля. Вопрос о переносе на более раннюю дату начала начисления единовременных выплат на школьников поставил президент России Владимир Путин.

Речь идет о выплате в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Глава государства поручил начать начислять пособия родителям досрочно, со 2 августа. Получить денежную поддержку можно на детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые родились с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Разработать комплекс мер поддержки для разных категорий семей с детьми ранее предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В частности, предлагается ввести декретные выплаты для бабушек и дедушек.