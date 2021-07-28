В Багдаде все спокойно? Альгис Микульскис о последствиях ухода армии США из Ирака

Вашингтон и Багдад пришли к выводу, что американские военные свою миссию в стране выполнили полностью и готовы покинуть ее территорию до конца года.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке разбирается, куда будут направлены освободившиеся силы и средства, каким будет дальнейшее развитие событий в неспокойном регионе и не являются ли данные о выводе войск информационной завесой.

Итак, Джо Байден пообещал убрать свои подразделения из Ирака. Об этом стало известно после визита в США главы багдадского кабинета министров Мустафы аль-Казыми. А теперь немного истории…

Начало нынешнему присутствию американцев на территории древней Месопотамии было положено 31 год назад, когда войска Саддама Хусейна вторглись в Кувейт и были беспощадно разгромлены коалицией союзников во главе с Соединенными Штатами. Однако та победа вовсе не стала началом мира в Ираке — последовавшие за ней 12 лет можно смело назвать годами подготовки к следующей войне.

Поиски оружия массового поражения, «бесполетная зона», ракетно-бомбовые удары по позициям иракских ПВО, обстрелы американо-британских самолетов, патрулировавших небо… Итог был закономерен: в 2003 году началась операция «Иракская свобода».

О ее ходе рассказывать нет смысла — он досконально отражен во множестве голливудских фильмов: от «Морпехов» до «Битвы за Хадиту». Можно лишь отметить, что главными результатами боевых действий стали пленение и последующая унизительная для мусульманина казнь через повешение иракского лидера Саддама Хусейна Абд аль-Маджида ат-Тикрити. После которой и начались события, с которыми мир не может окончательно разобраться по сей день.

ФБА «Экономика сегодня» /

Саддамовский Ирак, конечно, не был раем на земле: политические преследования, казни, «курдский вопрос»… Было все! Все, кроме исламских радикальных движений. Суннит Хусейн правил преимущественно шиитской страной жестко, но не мракобесно, и любые попытки религиозных фундаменталистов поднять голову пресекались самым окончательным образом.

К сожалению, «хорошие парни» из США не поняли тогда одной простой истины (да они и сейчас ее не понимают): относительный порядок в мусульманском патриархальном обществе может обеспечить только единоличный жестокий правитель. Стоит его убрать — и общество моментально начинает рушиться в кровавую пропасть. Что и произошло после ликвидации Саддама…

Есть в Ираке регион, который до недавних пор считался одним из самых опасных мест на Земле — «суннитский треугольник», область между Багдадом, Тикритом и Ар-Рамади. Вот там-то, на фоне посеянного «хорошими парнями» хаоса, и вошла в силу организация, едва не подмявшая под себя весь Ближний Восток — «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Для борьбы с ИГ1 Барак Обама в 2014 году вернул в Ирак ограниченный контингент войск, выведенный оттуда тремя годами ранее…

На этом исторический экскурс позвольте считать законченным — перейдем к делам более близким.

3 января 2020 года американская ракета, прилетев в аэропорт Багдада, убила командующего спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Разумеется, шииты рассвирепели. Уже через день, 5 января, иракский парламент принял резолюцию, согласно которой правительство должно было положить конец любому иностранному присутствию в стране. Американцы потихоньку засобирались восвояси.

Федеральное агентство новостей /

К сегодняшнему дню, по мнению вышеупомянутого премьер-министра Мустафы аль-Казыми, Ирак перестал нуждаться в присутствии иностранных военных. Местные силы безопасности якобы сами в состоянии дать отпор остаткам террористов и им достаточно лишь военно-технической помощи со стороны США. Эх, Мустафа-муаллем! Ваши бы речи — да Аллаху в уши…

Как я уже упоминал, иракские мусульмане — это две ветви: шиитское большинство и суннитское меньшинство. При этом сунниты шиитов, мягко говоря, не любят, а жестко выражаясь, считают их хуже неверных. Шииты, соответственно, платят сторицей. Причем платят, имея под рукой такой несокрушимый аргумент, как соседний, полностью шиитский Иран. Хотя, их оппоненты — тоже не без «старшего брата-боксера» в активах: Саудовская Аравия, в случае чего, с удовольствием поддержит единоверцев оружием и людьми, да и вообще сунниты — это порядка 90% всего исламского мира.

А еще там есть недобитое ИГ — структура из тех, которые полностью разгромить невозможно в принципе и которая охотно режет всех, кого видит. А еще курды… Вот такая горючая смесь, которую войска американской коалиции хоть как-то сдерживали, но к концу года сдерживать перестанут — и что там может завариться, с уверенностью не скажет ни один аналитик.

Теперь о причинах ухода. Мнения разные, но заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен во время одной из недавних пресс-конференций заявил следующее:

«Главная опасность для нации в длительной перспективе — это Китай, в краткосрочной перспективе — Россия. Мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них».

Ну, не знаю… Как эти 2,5 тысячи бойцов смогут повлиять на мировой баланс российско-китайско-американских сил?

Федеральное агентство новостей /

Поэтому не исключена вероятность того, что все эти заявления — не более чем информационная завеса. Парламент-то Ирака резолюцию принял, но когда Белый дом с Пентагоном обращали внимание на какие-то там «резолюции» каких-то там «парламентов» каких-то там «ираков»? Вполне может случиться и так, что деятельность контингента будет просто «реструктурирована», а военнослужащие армии США переквалифицируются, скажем, в инструкторов.

Есть, кстати и оптимистичные прогнозы. Один из них сделало на днях сирийское информационное агентство Nors:

«Так как почти все обеспечение американских войск в Сирии идет из иракских военных баз и аэродромов, уход США из Ирака может означать также скорый уход американцев и с востока Сирии».

Думаю, ребята из Nors все-таки немного горячатся — не уйдут американцы оттуда, пока там находятся русские. Да и за турками пригляд опять-таки нужен — они хоть и союзники по НАТО, но нежные отношения Анкары с террористическими группировками в последнее время выглядят совсем уж вопиюще.

Резюмируя: Восток — дело, конечно, тонкое, но Ближний Восток — часто еще и непредсказуемое. Лабиринты шиитско-суннитских отношений, желание каждого имеющего оружие быть главным, запредельная пассионарность людей… Все это веками не давало скучать западной цивилизации. Поэтому, уверен, что в ближайшие полгода мы увидим еще много интересного, а иногда и страшного.

1 Организация запрещена на территории РФ.