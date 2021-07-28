Шойгу указал на попытки США закрепиться в Центральной Азии после афганского провала

Душанбе, 28 июля. Соединенные Штаты пытаются укрепить свои позиции в Центральной Азии, несмотря на провальные действия в Афганистане, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, попытку американских властей сохранить свое влияние в регионе после вывода военного контингента с территории афганского государства можно сравнить с наблюдением за ситуацией «сквозь щели из-за забора».

«Зачем уходить? Для того чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв все, что можно было проиграть в Афганистане», — подчеркнул Шойгу.

До этого глава Минобороны РФ заявил, что увеличение присутствия сил НАТО у границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу.