Дэймон высказался о воссоединении Аффлека и Лопес

Нью-Йорк, 28 июля. Знаменитый американский актер Мэтт Дэймон прокомментировал новый роман своего друга Бена Аффлека с певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

Джей Ло встречалась с режиссером и сценаристом в начале 2000-х годов. Звездная пара даже собиралась сыграть свадьбу, но отменила церемонию бракосочетания. Спустя много лет после расставания Лопес и Аффлек воссоединились и, похоже, счастливы вместе.

Дэймон высказался об отношениях знаменитостей во время премьеры фильма «Тихий омут» в Нью-Йорке. Актер порадовался за Аффлека, который, видимо, наконец обрел личное счастье.

«Я просто очень счастлив за него. Он — лучший. Он заслуживает всего счастья в этом мире. Я рад за них обоих», — заявил Дэймон изданию Extra.

По словам артиста, он очень рад снова работать с Аффлеком и писать с ним сценарий. Друзья приложили руку к фильму «Последняя дуэль» Ридли Скотта. Актеры не только сыграли одни из главных ролей, но и разрабатывали мужские образы. По словам Дэймона, трудиться вместе с другом было очень весело.

Дженнифер Лопес недавно отметила 52-летие. Певица отпраздновала это событие на яхте, а Бен Аффлек составил ей компанию. Звездная пара арендовала судно, стоимость которого составляет 130 миллионов долларов.