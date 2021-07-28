Застрявшие из-за остановки Транссиба поезда пропустят в течение десяти дней

Москва, 28 июля. Все поезда, застрявшие из-за инцидента на Транссибе, пропустят в течение десяти дней, заявили в ОАО «РЖД».

РЖД ранее приступила к вывозу застрявших из-за ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье грузов. В первую очередь запланирована отправка социально значимых товаров по внутрироссийским направлениям. Далее компания согласует с грузоотправителями график доставки экспортной продукции.

Сейчас в Забайкальском крае активно восстанавливают разрушенный из-за паводка железнодорожный мост. Инцидент произошел на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга. Ремонт осуществляется круглосуточно.