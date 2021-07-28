Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 16:03
16:02
Общество
Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга
16:02
Происшествия
Мощный лесной пожар добрался до курортного города Анталья
15:56
Спорт
Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов
15:56
Весь мир
Белград не отречется от Косово ради вступления в ЕС — депутат парламента Сербии
15:53
Общество
Глава РЖД проигнорировал попытавшуюся сорвать его выступление перед Путиным осу
15:52
Происшествия
Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
15:51
Политика
Депутат Железняк назвал безответственным заявление Байдена о кибератаках
15:49
Политика
Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией
15:47
Общество
Нелегальные таксисты перекрыли дорогу к аэропорту Симферополя
15:47
Происшествия
Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
Все новости

Застрявшие из-за остановки Транссиба поезда пропустят в течение десяти дней

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:53
Общество
Застрявшие из-за остановки Транссиба поезда пропустят в течение десяти дней
Народные новости  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. Все поезда, застрявшие из-за инцидента на Транссибе, пропустят в течение десяти дней, заявили в ОАО «РЖД».

РЖД ранее приступила к вывозу застрявших из-за ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье грузов. В первую очередь запланирована отправка социально значимых товаров по внутрироссийским направлениям. Далее компания согласует с грузоотправителями график доставки экспортной продукции.

Сейчас в Забайкальском крае активно восстанавливают разрушенный из-за паводка железнодорожный мост. Инцидент произошел на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга. Ремонт осуществляется круглосуточно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Застрявшие из-за остановки Транссиба поезда пропустят в течение десяти дней
ржд поезда транссиб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru