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Телевизор за вакцину: в Самаре разыграли две сотни призов среди привитых от COVID-19
Общество
Телевизор за вакцину: в Самаре разыграли две сотни призов среди привитых от COVID-19
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 28 июля. В областном центре состоялся розыгрыш призов среди тех, кто привился от COVID-19 в период с 1 по 25 июля. Самыми ценными подарками были телевизор, ноутбук и 7 смартфонов.

Всего среди более чем 5 тысяч участников было разыграно 209 призов. Среди них — билеты в театры, музеи и на футбол.

«Победителей выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют ЦБ на текущий день», — пояснила организатор акции Анастасия Кнор, возглавляющая общественную организацию «За информационное общество».

Протокол розыгрыша опубликован на сайте акции «Самара, я привит!», а победители получат уведомления на электронную почту.

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