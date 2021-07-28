Телевизор за вакцину: в Самаре разыграли две сотни призов среди привитых от COVID-19

Самара, 28 июля. В областном центре состоялся розыгрыш призов среди тех, кто привился от COVID-19 в период с 1 по 25 июля. Самыми ценными подарками были телевизор, ноутбук и 7 смартфонов.

Всего среди более чем 5 тысяч участников было разыграно 209 призов. Среди них — билеты в театры, музеи и на футбол.

«Победителей выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют ЦБ на текущий день», — пояснила организатор акции Анастасия Кнор, возглавляющая общественную организацию «За информационное общество».

Протокол розыгрыша опубликован на сайте акции «Самара, я привит!», а победители получат уведомления на электронную почту.