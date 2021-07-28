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Польское правительство с грустью признало успешную достройку «Северного потока — 2»
Политика
Польское правительство с грустью признало успешную достройку «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Варшава, 28 июля. Достройка газопровода «Северный поток — 2» — вопрос уже решенный, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире местного радио.

Представитель кабинета министров выразил сожаление, что Берлин не стал присоединяться к попыткам Варшавы заблокировать реализацию энергетического проекта «СП-2».

«В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки», — сказал Мюллер.

Он добавил, что повлиять на строительство газопровода очень трудно без европейской солидарности.

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле ранее заявил, что завершающие реализацию «Северного потока — 2» работы ожидаются во второй половине 2021 года. Он также поддержал договоренности Германии и США по работе газопровода.

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польша северный поток мюллер
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