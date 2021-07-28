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В Германии поддержали инициативу Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»
Политика
В Германии поддержали инициативу Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»
pixabay.com

Киев, 28 июля. Германия готова принять участие в консультациях по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг провел встречу с заместителем главы офиса украинского лидера Игорем Жовквой. Стороны обсудили вопросы Крыма, Донбасса и евроатлантической интеграции. В ходе переговоров Люттенберг заявил о готовности Берлина к консультациям по «Северному потоку — 2», которые инициировала Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил недоумение в связи с негативной позицией Польши по «Северному потоку — 2». Представитель Кремля уверен, что проект будет полезен Европе.

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украина германия северный поток - 2
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