В Германии поддержали инициативу Украины о консультациях по «Северному потоку — 2»

Киев, 28 июля. Германия готова принять участие в консультациях по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг провел встречу с заместителем главы офиса украинского лидера Игорем Жовквой. Стороны обсудили вопросы Крыма, Донбасса и евроатлантической интеграции. В ходе переговоров Люттенберг заявил о готовности Берлина к консультациям по «Северному потоку — 2», которые инициировала Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил недоумение в связи с негативной позицией Польши по «Северному потоку — 2». Представитель Кремля уверен, что проект будет полезен Европе.