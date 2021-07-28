Путин не поддерживает связь с Обамой и Бушем-младшим

Москва, 28 июля. Глава российского государства Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.

Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем был мотивирован вопрос, пока неизвестно.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о постепенной реализации соглашений, достигнутых между действующим главой Белого дома Джозефом Байденом и Владимиром Путиным в рамках женевского саммита. В настоящее время стороны делают акцент на вопросах международной стабильности и безопасности.