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Путин не поддерживает связь с Обамой и Бушем-младшим

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:49
Политика
Путин не поддерживает связь с Обамой и Бушем-младшим
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 28 июля. Глава российского государства Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.

Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем был мотивирован вопрос, пока неизвестно.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о постепенной реализации соглашений, достигнутых между действующим главой Белого дома Джозефом Байденом и Владимиром Путиным в рамках женевского саммита. В настоящее время стороны делают акцент на вопросах международной стабильности и безопасности.

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путин сша песков
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