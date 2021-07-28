Песков прокомментировал сроки начала поставок иностранных вакцин от коронавируса в Россию

Москва, 28 июля. Кремль пока не располагает данными о начала экспорта зарубежных вакцин от коронавируса в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иностранный препарат для прививок от COVID-19 AstraZeneca на данный момент отсутствует на территории страны. Песков отметил, что ему также неизвестно о поставках других зарубежных вакцин от коронавируса в Россию.

«Лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб», — посоветовал пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Российские ученые создали несколько отечественных препаратов для вакцинации от коронавируса. Все разработки доказали свою эффективность и безопасность. Вакцину «Спутник V» одобрили порядка 70 стран по всему миру.