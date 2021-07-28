Литовский политик призвал извиниться перед Лукашенко для решения кризиса мигрантов

Наиболее разумным решением миграционного кризиса в Литве стала бы встреча властей страны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом ФАН заявил экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов.

Политик уверен, что текущий миграционный кризис — это сильный удар по Литовской Республике, и подчеркнул, что власти страны не были готовы к такому развитию событий.

«Все случилось неожиданно, — рассказал бывший депутат. — Литва долгое время жила достаточно комфортно с миграционной точки зрения. Если мигранты и приезжали, то надолго не задерживались, так как социальный пакет для проживания в стране довольно низкий. Приезжим весьма удобно было ехать потом в Германию или Францию».

Однако в последнее время количество мигрантов увеличилось даже в Клайпеде, отметил Титов. Он добавил, что понимает недовольство людей, которые живут рядом с возводимыми лагерями для мигрантов.

«Люди, которые живут рядом с такими центрами, испытывают недовольство, — рассказал политик. — Мигранты — это люди другой культуры, других обычаев и порядков. Местные жители, которые привыкли вести свою размеренную жизнь, конечно, взбудоражены. Они не могут оставаться спокойными из-за правонарушений со стороны мигрантов».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Вячеслав Титов предложил наиболее эффективное, с его точки зрения, решение миграционного кризиса в Литве.

«Я думаю, что самое разумное решение — договориться о встрече с Александром Лукашенко и извиниться за вмешательство во внутренние дела РБ, — выразил мнение собеседник ФАН. — В таком случае президент Белоруссии сильно сэкономит бюджет Евросоюза, вновь перекрыв свои границы».

Бывший депутат отметил, что эта идея уже возникает на повестке дня у отдельных людей в Литве.

«Однако политики, которые находятся у власти, загнали себя в угол, начав вмешиваться в дела другого государства и назначать президентов вместо белорусского народа, — заявил Титов. — Сейчас они попали в сложную ситуацию. Пока не сменится номенклатура, говорить о здравом смысле не приходится. Наши элиты будут просить европейские фонды о помощи и молить их выделить новые средства на сдерживание мигрантов. Но пока не придут нормальные деятели, проблема разрешена не будет».

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Напомним, что 27 июля литовский спецназ применил жесткие меры для разгона граждан, протестующих против размещения мигрантов в поселке Руднинкай. Местные жители вышли на улицы, выступая против установки очередного центра для мигрантов в Литве.

Миграционный кризис в Литве возник летом этого года, из-за него в стране даже пришлось ввести режим экстремальной ситуации. Вильнюс обвинил Минск в сложившейся ситуации, однако белорусские власти отмечали, что полностью справляются с обязанностями по охране границы.

В настоящий момент спецслужбы Литвы заняты поиском колючей проволоки для возведения стены на границе с соседней страной, поскольку в республике нет производств искомого материала.