Литовский политик призвал извиниться перед Лукашенко для решения кризиса мигрантов

Наиболее разумным решением миграционного кризиса в Литве стала бы встреча властей страны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом ФАН заявил экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов.
Политик уверен, что текущий миграционный кризис — это сильный удар по Литовской Республике, и подчеркнул, что власти страны не были готовы к такому развитию событий.
«Все случилось неожиданно, — рассказал бывший депутат. — Литва долгое время жила достаточно комфортно с миграционной точки зрения. Если мигранты и приезжали, то надолго не задерживались, так как социальный пакет для проживания в стране довольно низкий. Приезжим весьма удобно было ехать потом в Германию или Францию».
Однако в последнее время количество мигрантов увеличилось даже в Клайпеде, отметил Титов. Он добавил, что понимает недовольство людей, которые живут рядом с возводимыми лагерями для мигрантов.
«Люди, которые живут рядом с такими центрами, испытывают недовольство, — рассказал политик. — Мигранты — это люди другой культуры, других обычаев и порядков. Местные жители, которые привыкли вести свою размеренную жизнь, конечно, взбудоражены. Они не могут оставаться спокойными из-за правонарушений со стороны мигрантов».
Вячеслав Титов предложил наиболее эффективное, с его точки зрения, решение миграционного кризиса в Литве.
«Я думаю, что самое разумное решение — договориться о встрече с Александром Лукашенко и извиниться за вмешательство во внутренние дела РБ, — выразил мнение собеседник ФАН. — В таком случае президент Белоруссии сильно сэкономит бюджет Евросоюза, вновь перекрыв свои границы».
Бывший депутат отметил, что эта идея уже возникает на повестке дня у отдельных людей в Литве.
«Однако политики, которые находятся у власти, загнали себя в угол, начав вмешиваться в дела другого государства и назначать президентов вместо белорусского народа, — заявил Титов. — Сейчас они попали в сложную ситуацию. Пока не сменится номенклатура, говорить о здравом смысле не приходится. Наши элиты будут просить европейские фонды о помощи и молить их выделить новые средства на сдерживание мигрантов. Но пока не придут нормальные деятели, проблема разрешена не будет».
Напомним, что 27 июля литовский спецназ применил жесткие меры для разгона граждан, протестующих против размещения мигрантов в поселке Руднинкай. Местные жители вышли на улицы, выступая против установки очередного центра для мигрантов в Литве.
Миграционный кризис в Литве возник летом этого года, из-за него в стране даже пришлось ввести режим экстремальной ситуации. Вильнюс обвинил Минск в сложившейся ситуации, однако белорусские власти отмечали, что полностью справляются с обязанностями по охране границы.
В настоящий момент спецслужбы Литвы заняты поиском колючей проволоки для возведения стены на границе с соседней страной, поскольку в республике нет производств искомого материала.