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«Татнефть» готова вернуться к работе в Ливии
Весь мир
«Татнефть» готова вернуться к работе в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 28 июля. ПАО «Татнефть» намерено возобновить добычу нефти в североафриканском государстве. Об этом заявил журналистам генеральный директор российской компании Наиль Маганов.

По его словам, возвращение планируется в ближайшей перспективе. Специалисты организации уже присутствуют на месте и прорабатывают этот вопрос.

«Готовы. Как только позволит возможность. Мы уже работаем в Ливии над возобновлением добычи», — сказал Маганов.

Компания осуществляла деятельность в африканской стране с 2005 года в соответствии с концессионным соглашением. Работа приостановилась в 2014 году, когда большую часть территории Ливии охватили боевые действия.

После формирования переходного Правительства национального единства (ПНЕ) его глава Абд аль-Хамид Дабиба посетил Москву. На встречах с российским руководством он попросил восстановить деятельность компаний по контрактам, заключенным до 2011 года.

В июне делегация «Татнефти» прибыла в Триполи. На встрече с главой Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой россияне обсудили возобновление деятельности организации на ливийских месторождениях. Стороны договорились о совместном сотрудничестве и старте геологоразведочных работ на двух блоках в бассейнах Гадамес и Сирт.

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