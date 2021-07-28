Союз журналистов России следит за ситуацией с обысками у Доброхотова

Москва, 28 июля. Союз журналистов России (СЖР) продолжает следить за ситуацией вокруг обысков у общественного деятеля Романа Доброхотова, сообщил глава организации Владимир Соловьев.

Стоит отметить, что Доброхотов является главным редактором издания The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Владимир Соловьев добавил, что стороны этого дела не обращались в СЖР за юридической консультацией или поддержкой.

Как стало известно, полиция проводит обыски у родителей главреда The Insider Доброхотова. Ранее силовики обыскали квартиру самого журналиста.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.