Песков указал на ошибочные взгляды Белого дома о современной России

Москва, 28 июля. Россия не вмешивается и не планирует вмешиваться в электоральные процессы в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отверг упреки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в якобы российских планах по «вмешательству» в выборы в Конгресс США. Также Песков отметил, что заявления Байдена о российской экономике ошибочны.

«Налицо ошибочные знания Белого дома о современной России», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее Джо Байден заявил, что из активов у России есть только «нефть и ядерное оружие». При этом американский президент снова забыл текст во время выступления и не смог ответить на вопрос о реальных экономических показателях РФ.