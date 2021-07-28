Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 16:02
15:56
Спорт
Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов
15:56
Весь мир
Белград не отречется от Косово ради вступления в ЕС — депутат парламента Сербии
15:53
Общество
Глава РЖД проигнорировал попытавшуюся сорвать его выступление перед Путиным осу
15:52
Происшествия
Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
15:51
Политика
Депутат Железняк назвал безответственным заявление Байдена о кибератаках
15:49
Политика
Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией
15:47
Общество
Нелегальные таксисты перекрыли дорогу к аэропорту Симферополя
15:47
Происшествия
Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
15:46
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему Байдена не будет на «Крымской платформе»
15:46
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
Все новости

Шойгу назвал тревожным рост активности НАТО у границ России и Белоруссии

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:10
Армия
Шойгу назвал тревожным рост активности НАТО у границ России и Белоруссии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Душанбе, 28 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что увеличение присутствия сил НАТО у границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу.

Он напомнил, что недавно Альянс провел крупнейшие учения Defender Europe, в рамках которых осуществлялись переброска войск и ведение наступательных операций на восточном фланге НАТО.

«Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС.

Он также добавил, что НАТО продолжает совершенствовать военную инфраструктуру, а также создает запасы вооружения, боеприпасов и военной техники.

Ранее Шойгу заявил, что Вашингтон пытается навязать странам Юго-Восточной Азии создание аналога НАТО. По его словам, Вашингтон добивается желаемого с помощью агрессивного экономического давления, провокаций и дезинформации населения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу назвал тревожным рост активности НАТО у границ России и Белоруссии
россия нато шойгу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru