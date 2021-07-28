Шойгу назвал тревожным рост активности НАТО у границ России и Белоруссии

Душанбе, 28 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что увеличение присутствия сил НАТО у границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу.

Он напомнил, что недавно Альянс провел крупнейшие учения Defender Europe, в рамках которых осуществлялись переброска войск и ведение наступательных операций на восточном фланге НАТО.

«Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС.

Он также добавил, что НАТО продолжает совершенствовать военную инфраструктуру, а также создает запасы вооружения, боеприпасов и военной техники.

Ранее Шойгу заявил, что Вашингтон пытается навязать странам Юго-Восточной Азии создание аналога НАТО. По его словам, Вашингтон добивается желаемого с помощью агрессивного экономического давления, провокаций и дезинформации населения.