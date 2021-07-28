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Глава правительства Ливии объяснил важность проведения выборов в запланированную дату
Весь мир
Глава правительства Ливии объяснил важность проведения выборов в запланированную дату
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 28 июля. Спикер Палаты представителей Агила Салех считает, что перенос избирательного процесса, запланированного на 24 декабря, вернет североафриканскую страну к расколу и событиям 2011 года. Об этом парламентарий сообщил в интервью агентству Reuters.

Салех подчеркнул, что не хочет дальнейших разногласий во власти. Чтобы худшие опасения не подтвердились, необходимо провести парламентские и президентские выборы в запланированную дату.

«Если выборы отложат, мы вернемся к исходной точке», — сказал политик.

Он предостерег о вероятности появления параллельного правительства на востоке страны. Относительно заседаний Консультативного комитета Форума политического диалога по разработке конституционной основы для выборов Салех настроен пессимистично. По его словам, 75 членов не нуждаются во встречах.

«У нас есть Конституционная декларация. Нам не нужно ходить и тратить время зря», — сказал политик.

Глава правительства Ливии объяснил важность проведения выборов в запланированную дату
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

В октябре 2020 года стороны вооруженного конфликта подписали в Женеве соглашение о прекращении огня. Документ включает вывод всех иностранных войск и наемников.

«Глава Президентского совета остается тем, кто решает вопрос иностранных сил и наемников в стране», — добавил Салех.

По его словам, объединение военного ведомства заморожено. Затруднения в этом вопросе происходят из-за внешнего вмешательства.

Глава Палаты представителей отметил, что целью переходного Правительства национального единства (ПНЕ), сформированного в марте этого года, стало объединение страны, обеспечение предоставления гражданам услуг и подготовка к всеобщим выборам.

Он считает, что ПНЕ не удалось связать учреждения и ведомства на западе и востоке государства. Оно так и осталось «правительством Триполи».

Что касается утверждения законопроекта о госбюджете на 2021 год, Салех отметил, что сумма в 100 млрд динаров (22,15 млрд долларов), представленная в документе, слишком завышена. По его словам, депутаты надеются ее уменьшить до 80 млрд. Только в таком случае закон примут.

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ливия салех агила
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