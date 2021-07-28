Украина анонсировала проведение масштабных учений НАТО в конце сентября

Киев, 28 июля. Учения Североатлантического альянса «Объединенные усилия — 2021» с участием военнослужащих из 15 стран пройдут на Украине в конце сентября.

Такую информацию распространила пресс-служба командования так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

«Стратегические командно-штабные учения пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в акватории Черного и Азовского морей», — говорится в заявлении.

При этом командующий ООС Сергей Наев подчеркнул, что итогом маневров должна стать слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций.

Ранее во Львовской области Украины стартовали масштабные военные учения НАТО «Три меча — 2021», в которых участвуют США, Литва и Польша.