Олег Лурье предостерег Романа Доброхотова от участи сакральной жертвы

Свобода для главного редактора The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова сейчас опасна, поскольку его могут превратить в сакральную жертву его же кураторы. Об этом в интервью ФАН заявил журналист Олег Лурье.

Редактор пропагандистского издания, включенного в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попал в неудобную ситуацию. В своем Twitter он сообщил, что к нему пришли правоохранители с обыском и требуется адвокат, а затем перестал выходить на связь.

По утверждению знакомого Доброхотова Сергея Ежова, тот планировал сегодня бежать из России. Ряд российских СМИ предполагают, что обыск был связан с иском от голландского журналиста Макса ван дер Верффа, которого Доброхотов мог оклеветать, заявив, что тот якобы за вознаграждение распространял ложь о сбитом самолете рейса MH17.

Олег Лурье надеется, что теперь Доброхотов раскается, облегчив свою участь.

«Сотрудники СМИ, признанных иностранными агентами, ведущие пропаганду на территории нашей страны в угоду Европе и США, как правило, очень трусливы. Когда возникает вероятность понести ответственность за сказанное и сделанное, они разбегаются. Доброхотов хотел убежать, но не успел. Похоже, это не тот случай, когда человек готов ответить за свои убеждения», — заметил журналист.

Лурье назвал обыск у Доброхотова обычным процессуальным действием. Согласно статье 128.1 УК РФ, за клевету в СМИ с использованием служебного положения виновнику грозит штраф до 2 млн рублей либо лишение свободы до 3 лет.

«Паяльник никто никуда ему не засовывает. Работает следствие, все законно. Роман отработал и хотел «свалить». Ведь за «отсидку», как герою романа «Золотой теленок» зицпредседателю Фунту, ему платить не будут. Поэтому он запаниковал и пытался дать деру», — уточнил собеседник ФАН.

instagram.com / @roma_dobrokhotov

Лурье подчеркнул, что честный человек, обвиненный во лжи, не убегает. Люди за идею идут на плаху. Поэтому, по словам публициста, здесь явно другая история. Тем более что сотрудники иноагента The Insider, по сути, — не журналисты, а наемные лица, вбрасывающие в информационное пространство пропагандистские фейки, считает собеседник ФАН.

«Перед Доброхотовым теперь два пути. Он может поступить как Роман Протасевич — сразу же расколоться, назвать имена заказчиков, раскрыть схемы финансирования и для смягчения своей участи рассказать следствию правду. Наш суд достаточно гуманен, и, возможно, Доброхотов получит более мягкое наказание. Второй вариант — уйти в «несознанку» в надежде, что западные кураторы организуют информационную шумиху о «притеснениях узника совести», наймут дорогих адвокатов и вытянут его на свободу», — дал расклад криминальный журналист.

Но именно свобода для Доброхотова опасна, считает Лурье. Дело в том, что сотрудники западных спецслужб сейчас могут попытаться сделать из него сакральную жертву.

«Как говорится, «можно тушкой, можно чучелом». Его могут жестоко избить, покалечить, обвинив российскую власть в организации покушения. А могут и вовсе ликвидировать», — предостерег эксперт.

Лурье заключил, что при сложившихся обстоятельствах Доброхотов выработал свой ресурс, поэтому из него сейчас могут выжать последнее, превратив бывшего пропагандиста в «мертвого героя» — а затем ввести очередные санкции против России.

facebook.com / Роман Доброхотов

«Роман, береги себя! Рассказывай все без утайки, а то отпустят. Опасайся своих же, они страшные люди. Российские силовые органы — твое спасение. Они защитят тебя от бывших хозяев», — обратился журналист к Доброхотову.

Олег Лурье предположил, что Роман Доброхотов все понимает и скоро заговорит: кто платил, сколько и за что. На этот раз его может спасти только правда.

Ранее ФАН рассказал, как проигравшийся в пух и прах Каспаров обвинил Евросоюз в подкупе Москвой.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.