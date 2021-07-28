Рекомендации по лечению коронавируса в России вскоре изменятся

Москва, 28 июля. Специалисты Минздрава России практически завершили подготовку новых рекомендаций по лечению больных с коронавирусной инфекцией.

Информацией об этом поделился первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко. Он заявил об этом в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение — приоритет народной программы».

«Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто», — заявил он.

Власти Москвы начнут работу в сфере реабилитации граждан, которые перенесли COVID-19. Такое заявление сделал мэр столицы России Сергей Собянин.