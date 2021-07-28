Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 16:01
15:56
Спорт
Футбол на тульском стадионе увидят только владельцы абонементов
15:56
Весь мир
Белград не отречется от Косово ради вступления в ЕС — депутат парламента Сербии
15:53
Общество
Глава РЖД проигнорировал попытавшуюся сорвать его выступление перед Путиным осу
15:52
Происшествия
Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
15:51
Политика
Депутат Железняк назвал безответственным заявление Байдена о кибератаках
15:49
Политика
Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией
15:47
Общество
Нелегальные таксисты перекрыли дорогу к аэропорту Симферополя
15:47
Происшествия
Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
15:46
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему Байдена не будет на «Крымской платформе»
15:46
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
Все новости

Эфир: Насколько доступен инвалидам активный образ жизни в России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:07
Общество
Эфир: Насколько доступен инвалидам активный образ жизни в России
ТАСС  /  Наталия Федосенко

В среду, 28 июля, с 15.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-коференция, посвященная федеральному проекту «Спорт — это норма жизни».

Инвалидность — это не приговор, доказывают волонтеры и сами инвалиды. Но может ли инвалид заниматься дайвингом? Или путешествовать в одиночку? Способны ли люди с ограниченными возможностями посещать фитнес-клуб самостоятельно? О том, как и чем живут инвалиды — поклонники спортивного образа жизни, в пресс-центре «Патриот» рассказывают:

  • Наталья Камолинкова, депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода»;
  • Элеонора Колесникова, создательница бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel.

Гости студии обсуждают популяризацию спорта среди инвалидов и возможности их саморазвития, а также делятся информацией о федеральном проекте «Спорт — это норма жизни».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Насколько доступен инвалидам активный образ жизни в России
спортсмены инвалиды инвалиды-колясочники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru