Эфир: Насколько доступен инвалидам активный образ жизни в России

В среду, 28 июля, с 15.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-коференция, посвященная федеральному проекту «Спорт — это норма жизни».

Инвалидность — это не приговор, доказывают волонтеры и сами инвалиды. Но может ли инвалид заниматься дайвингом? Или путешествовать в одиночку? Способны ли люди с ограниченными возможностями посещать фитнес-клуб самостоятельно? О том, как и чем живут инвалиды — поклонники спортивного образа жизни, в пресс-центре «Патриот» рассказывают:

Наталья Камолинкова , депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода»;

, депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода»; Элеонора Колесникова, создательница бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel.

Гости студии обсуждают популяризацию спорта среди инвалидов и возможности их саморазвития, а также делятся информацией о федеральном проекте «Спорт — это норма жизни».