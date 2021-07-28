ЦИК зарегистрировал список кандидатов «Родины» на выборы в Госдуму РФ

Все ближе и ближе единый день голосования, до начала выборов в парламент осталось 53 дня. Вовсю идет предвыборная гонка. Центральная избирательная комиссия проверяет партийные списки, регистрирует кандидатов. В начале июля Центризбирком заверил федеральный список «Родины» в количестве 286 человек, но, после всех проверок документов и сведений о доходах, в итоговый список кандидатов в Госдуму попали лишь 280 членов партии. Особое недоумение у «Родины» вызвало исключение из списка мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина. Причина — владение иностранными облигациями.

«Документ содержит сведения о зарубежных финансовых инструментах, а именно облигациях восьми зарубежных компаний», — сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

Однако, по словам футболиста, никаким запрещенным имуществом и счетами на момент регистрации в ЦИК он уже не владел.

«На дату регистрации себя как кандидата, никаких ценных бумаг иностранных у меня не было, я естественно, как честный, законопослушный человек все перерегистрировал, и только российские акции у меня есть», — сказал спортсмен.

Дмитрий Булыкин прекратил владение всеми недопустимыми инструментами, соблюдя в полной мере требования закона. Партия намерена предоставить доказательства этого факта и обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде.

«На мой взгляд Центральная избирательная комиссия подошла слишком формально к тем документам, которые представлены, ведь очевидно абсолютно, что у кандидата нет никакого зарубежного имущества, никаких акций и так далее. Тем не менее члены ЦИК посчитали невозможным включение его в федеральный список партии «Родина». Мы будем это обжаловать в Верховном суде без всякого сомнения», — заявил председатель Всероссийской политической партии «Родина» Алексей Журавлев.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, решение об исключении Булыкина из списка далось комиссии «не без дискуссии».

«Я уверен, что избирательная компания для вас будет успешной, что касается Дмитрия Олеговича, я еще бы хотел пояснить, что у комиссии есть сомнения в этих документах, поэтому эти сомнения можно устранить в суде», — отметил он.

Общефедеральную часть партийного списка «Родины» возглавил лидер партии, депутат Алексей Журавлев. Также в первую тройку вошли народная артистка России Татьяна Буланова, Герой России Андрей Богатов и председатель регионального отделения «Родины» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

«Кандидаты от «Родины» пойдут на выборы с серьезным настроем, с настроем на победу. Нам нужна фракция в Государственной думе Российской Федерации, там нет ни одной, скажем так, ультрапатриотической партии. Наша главная задача — в национализации элит, если у нас губернаторы, мэры городов, чиновники, все будут понимать, что они будут жить в России до конца своих дней, тогда они будут здесь работать, вкладывать сюда, в свои регионы, чтобы они развивались», — заявил Алексей Журавлев.

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.