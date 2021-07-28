Зеленский сравнил Крым с ребенком Киевской Руси

Киев, 28 июля. Президент Украины Владимир Зеленский записал видео по случаю Дня крещения Руси. В нем глава государства оценил статью своего коллеги из России Владимира Путина о единстве народов.

По словам украинского лидера, Киевская Русь является матерью истории его страны, а Крым и 24 области — это ее родные дети и полноправные наследники.

Комментируя статью Владимира Путина, президент Зеленский сказал, что Украина не обязана доказывать трактатами, что крещение Киевской Руси является частью украинской истории.

«Наши доказательства — они не на бумаге, а в металле, в камне, <...> в наших городах и на наших улицах», — сказал Зеленский.

Президент Украины ранее заявил, что Киев готов вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки». По его словам, стабилизация ситуации в Донбассе во многом зависит от России.