София, 28 июля. Соглашение, достигнутое между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2» — лишь способ прикрыть капиталуцию перед Россией.

О том, чем для США обернулась сделка между Байденом и Меркель, написала болгарская газета «Труд». Колумнист софийского издания уверен, что единственная цель договора между Берлином и Вашингтоном — заретушировать в глазах международной общественности тот факт, что Белый дом не в силах остановить реализацию проекта трансбалтийского газопровода. Как отмечает автор публикации, «СП-2» выгоден Европе даже больше, чем России.

Германия получит относительно дешевый газ и сможет завершить энергетический переход, полностью отказавшись от ТЭС и АЭС, а Россия делает Европе большое одолжение, не продавая газ в Китай, уверен автор «Труда». «Зеленые» устремления ФРГ гарантируют Москве долгосрочное сотрудничество с Россией. Однако, сетует автор «Труда», той же дорогой может пойти и Болгария. В стране также реализуется политика «зеленой» энергетики, а после закрытия крупнейшего угольного предприятия «Мини-Марица изток» альтернатив российскому топливу у балканской республики может не остаться.

Проект «Северный поток — 2» вызвал немало критики у многих стран ЕС, несмотря на призывы Москвы не политизировать строительство трансбалтийского газопровода. Одним из самых ярых критиков «СП-2» стала Польша, однако после запуска трубопровода Варшава может довольствоваться самообманом и иллюзиями или принять российский газ, заявил сенатор Алексей Пушков.