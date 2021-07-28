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ФАН просит Генпрокуратуру проверить «Эхо Москвы» на иностранное финансирование

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:26
Общество
ФАН просит Генпрокуратуру проверить «Эхо Москвы» на иностранное финансирование
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что пользовался средствами американского акционера радиостанции Владимира Гусинского для оплаты представительских расходов. С корпоративной карты американской компании оплачивались командировки, гостиницы, перелеты, ужины в фешенебельных ресторанах и, по данным СМИ, даже личные траты его сына Алексея.

«Я напомню, что американская компания Владимира Гусинского с 2000 года была акционером «Эха». У нее была треть акций. И в свое время оба акционера «Газпром-медиа» и американская компания Гусинского решали, на кого отнести представительские расходы, кто из акционеров берет это на себя. Я сказал, что я предпочту американского акционера. <…> Это корпоративная карта американской компании. Американские органы проверяли все эти траты», — рассказал Венедиктов в эфире «Эха».

ФАН просит Генпрокуратуру проверить «Эхо Москвы» на иностранное финансирование
Prt Scr  / 

Однако Гусинский не был единственным иностранным спонсором организации, ведущей пропагандистскую деятельность на территории РФ. Подконтрольная радиостанции АНО «Информационное агентство «Эхо Москвы» была образована в 2002 году. 80% уставного капитала организации принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», а оставшиеся 20% — фонду «Открытое общество»1 (Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ), основанному бизнес-магнатом Джорджем Соросом.

ФАН просит Генпрокуратуру проверить «Эхо Москвы» на иностранное финансирование
Prt Scr  / 

АНО «Информационное агентство «Эхо Москвы» в период с 2014 по 2016 год, по данным Минюста, получила от иностранных организаций около 8 млн рублей, ведя при этом деятельность, связанную с влиянием на общественно-политические процессы.

ФАН просит Генпрокуратуру проверить «Эхо Москвы» на иностранное финансирование
Prt Scr  / 

Из материалов проверки, по данным «Лайв», за 2014–2016 годы известно, что издание получало финансирование от британской телерадиовещательной корпорации BBC, телекомпании NBC News, агентства Associated Press, американской радиостанции NPR, французской France Press, немецкой ZDF, международного агентства новостей Reuters, а также ряда европейских информагентств и телекомпаний.

При этом генеральный директор АНО Ринат Валиулин несколько лет исполнял обязанности заместителя главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, а значит, осуществлял прямое влияние на работу и редакционную политику радиостанции. Кроме того, пост председателя правления АНО занимает Юрий Федутинов, являющийся соучредителем и бывшим генеральным директором ЗАО «Эхо Москвы».

Радиостанция ведет в России пропагандистскую деятельность, отвечающую интересам иностранных государств. В эфире СМИ предоставляется площадка для антироссийских и антигосударственных высказываний, освещаются незаконные митинги и оказывается информационная поддержка организациям, признанным экстремистскими.

Данные факты должны получить правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры и Минюста. Если подтвердится факт иностранного финансирования, АНО «Информационное агентство «Эхо Москвы» должно быть включено в реестр НКО-иноагентов.

РИА ФАН обратился в Генеральную прокуратуру и в Минюст с просьбой о включении радиостанции «Эхо Москвы» в список иностранных агентов.

1 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

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