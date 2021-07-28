Сергей Безруков не мог заснуть без спиртного после смерти сына первой жены

Москва, 28 июля. Знаменитый актер и певец Сергей Безруков признался, что очень тяжело переживал смерть единственного сына своей первой жены — артистки Ирины Безруковой.

Безруков и его первая супруга прожили в браке 15 лет, но общих детей у них не появилось. У артистки был сын Андрей Ливанов от бывшего мужа — актера Игоря Ливанова. Молодой человек скончался в марте 2015 года в собственной квартире, когда Безрукова находилась на гастролях.

Точную причину смерти 25-летнего Ливанова не установили, так как близкие отказались от вскрытия, но актриса говорила, что на голове ее сына была небольшая ранка. Артистка предполагала, что молодому человеку стало плохо, из-за чего он неудачно упал и ударился.

Безруков до сих пор не любит вспоминать о смерти Ливанова-младшего, поскольку после этой трагедии всем было очень тяжело. Актер признался, что даже пристрастился к спиртному в тот трудный период.

«Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал», — поделился артист в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

Именно в то время Безруков снимался в фильме «Млечный путь», режиссером которого была Анна Матисон, ставшая впоследствии его второй женой. По словам артиста, ему было настолько плохо, что на съемочной площадке даже дежурил врач.

Актер признавался, что сильно страдал в браке с первой женой. Переживания Безрукова вызывало отсутствие общих детей, ведь он мечтал о большой семье.