Исследовательская группа Bellingcat анонсировала выход фильма-расследования WagnerGate, посвященного фиаско Службы безопасности Украины и провалившейся попытке похищения россиян в Минске. Премьеру переносили несколько раз, окончательная дата выхода картины до сих пор остается неизвестной.

ФАН опубликовал расследование, в ходе которого выяснилось, что к выходу готовилось два разных фильма, в зависимости от исхода событий, но их может быть и больше. Если предположить, что первоначально планировалось подсветить успех украинских спецслужб, то в дальнейшем кураторы из США и Великобритании возможно захотели использовать Bellingcat для снятия Зеленского и провоцирования политического кризиса на Украине.

Есть ли вероятность, что выход фильма за месяц до поездки Зеленского в Вашингтон спланирован специально, чтобы еще сильнее уронить его рейтинг в глазах кураторов и заставить президента Украины выглядеть жалко на переговорах? Как поплатится лидер страны за то, что не сумел оправдать ожидания западных спецслужб? Об этом рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

Собеседник агентства отметил, что провалившаяся операция спецслужб по захвату российских граждан, в которой затрагивалось столько стран и центров силы, не могла не иметь определенных «развилок» и «ответвлений» в планах.

«Это же можно сказать и о деятельности Bellingcat, так как эта организация является своеобразным аналогом ЧВК, только в мире противоборства разведок и информационной войны. И всем очевидно, что выполняет она установки западных спецслужб. Последним выгодно иметь инструмент давления на Зеленского. Пока он устраивает США и Евросоюз в качестве главы государства, проводя нужные законы в подконтрольном себе украинском парламенте. Однако в связи с переделом мирового энергетического рынка западные требования могут измениться, а стремящийся сейчас укрепить свою власть внутри Украины Зеленский может их не выполнить. Поэтому фильм Bellingcat вполне может стать аргументом в переговорах с Зеленским. А без желания Запада что-то менять и фильм ничего не изменит (как не стали потрясением и началом перемен и преследования предыдущего украинского президента Петра Порошенко, не менее скандальные «пленки Бигуса»). Они позволяли, по мнению многих экспертов, открыть дело о госизмене в отношении главного на сегодняшний день противника Зеленского, но этого не случилось», — поделился мнением Сергей Простаков.

С полным текстом расследования ФАН можно ознакомиться здесь.

Ранее политолог Владимир Джаралла, комментируя анонс фильма, отметил, что Bellingcat уже не в первый раз заявляет о расследовании, но в результате ничего не показывает. По его мнению, если WagnerGate все-таки выйдет, тогда самое главное будет заключаться не в том, что расскажут исследователи Bellingcat, а в том, кто подхватит тезисы.